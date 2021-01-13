У напавшего на полицейских мужчины были долги почти на полмиллиона рублей

Напавший на полицейского с ножом и позже скончавшийся от пулевого ранения москвич Михаил Лобзев в 2016–2017 годах становился фигурантом судебных заседаний из-за задолженности по кредитным платежам.

Источники «360» сообщили, что в общей сложности мужчина задолжал 403 028, 43 рубля по неипотечным кредитам. Лобзев какое-то время скрывался от судебных приставов. Затем исполнительный документ был возвращен соискателю по причине отсутствия у должника имущества, на которое может быть наложено взыскание.

Ранее сообщалось, что Михаил Лобзев, размахивая ножом, напал на вызванных врачами скорой полицейских. Он проигнорировал предупредительный выстрел, поэтому стражи правопорядка вынуждены были стрелять на поражение. Лобзев получил ранение, от которого скончался на месте.

Также стало известно, что он состоял на учете у психиатра. Незадолго до инцидента он выписался из НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, где лечился от алкоголизма.