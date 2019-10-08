  • На полицейских в Саратове завели дело из-за пыток утюгом

    08 октября 2019, 22:31

    Кирилл Фролов

    Прокурор Саратовской области взял под личный контроль расследование уголовного дела о пытках в полицейском участке Саратова. По делу проходят трое сотрудников МВД. По версии следствия, они избили подозреваемого и причинили ему ожоги «нагревающимся металлическим прибором», сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
    На полицейских в Саратове завели дело из-за пыток утюгом

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    Сотрудники полиции пытали подозреваемого 24 и 25 сентября.

    По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

    Первым о пытках в отделе полиции «Саратовский» сообщил Telegram-канал «Театр взрослого зрителя». По данным сетевого издания, речь идет о 31-летнем жителе поселка Соколовый.

    Друг пострадавшего обвинил его в краже крупной суммы денег, совершенной год назад. Около полуночи 24 сентября подозреваемого забрали из дома и отвезли в участок, «где в течении почти пяти часов выбивали показания».

    Канал утверждает, что полицейские были пьяны, а также угрожали подбросить задержанному наркотики.

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    В какой-то момент мужчину «зафиксировали в лежачем положении на полу с помощью стула и несколько раз приложились к обнаженным ягодицам утюгом, одновременно выпуская из него пар».

    Канал опубликовал фотографии травм, полученных пострадавшим.

    В пресс-службе главка МВД по Саратовской области сообщили изданию «Свободные новости» о том, что управление собственной безопасности МВД начало проверку.

    «Если вина сотрудников будет доказана, они будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством и уволены из органов внутренних дел», — пообещали в главке.