На полицейских в Саратове завели дело из-за пыток утюгом

Сотрудники полиции пытали подозреваемого 24 и 25 сентября.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

Первым о пытках в отделе полиции «Саратовский» сообщил Telegram-канал «Театр взрослого зрителя». По данным сетевого издания, речь идет о 31-летнем жителе поселка Соколовый.

Друг пострадавшего обвинил его в краже крупной суммы денег, совершенной год назад. Около полуночи 24 сентября подозреваемого забрали из дома и отвезли в участок, «где в течении почти пяти часов выбивали показания».

Канал утверждает, что полицейские были пьяны, а также угрожали подбросить задержанному наркотики.

В какой-то момент мужчину «зафиксировали в лежачем положении на полу с помощью стула и несколько раз приложились к обнаженным ягодицам утюгом, одновременно выпуская из него пар».

Канал опубликовал фотографии травм, полученных пострадавшим.

В пресс-службе главка МВД по Саратовской области сообщили изданию «Свободные новости» о том, что управление собственной безопасности МВД начало проверку.

«Если вина сотрудников будет доказана, они будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством и уволены из органов внутренних дел», — пообещали в главке.