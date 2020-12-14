На поиски убийцы девушки и брата из Армавира подняли спецтехнику

«Не нашли», — заявили в СУСК, отвечая на вопрос о поисках Гусейнова, написало РИА «Новости».

Следователи привлекли для поисков молодого человека полицию на территории всего Краснодарского края и прибрежной зоны и акватории Черного моря. Использует спецтехника и квадрокоптеры.

СК считает, что 10 декабря 32-летний Гусейнов поссорился с девушкой и забил ее до смерти. После этого он отправился в соседнюю станицу, где убил с особой жестокостью ее девятилетнего брата. Потом мужчина приехал в поселок Джубга Туапсинского района, оставил автомобиль недалеко от моря и сбежал.

Армавирец после убийства девушки записал видео. В нем он подчеркнул, что находится в адекватном состоянии, хотя пошел на преступление, будучи в гневе. По его словам, причиной стали не измены возлюбленной, хотя они имели место быть.

«Я ее убил, потому что ударил. Несколько раз ударил, и в этот момент я понял, что это все, это крах. Обратного пути нет», — заявил он.

Гусейнов объявлен в федеральный розыск. В его отношении заведено дело об убийстве.