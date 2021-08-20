На охранника, ударившего девушку кулаком в ТЦ в Воронеже, завели дело

Полиция завела административное дело о побоях после случая в торговом центре Челябинска. Там охранник ударил кулаком 14-летнюю девушку по лицу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения УМВД РФ.

«Все участники инцидента установлены и опрошены. Возбуждено административное производство по статье 6.11 КоАП РФ „Побои“», — заявила РИА «Новости» представитель ведомства.

В четверг, 19 августа, охранник в зоне фуд-корта ударил девушку, сидевшую за столом. К мужчине подбежал коллега и увел нападавшего в сторону. У школьницы из носа шла кровь. Позже полиция выясняла, что это случилось в ТРЦ «Космос».

По словам представительницы правоохранительных органов, пострадавшей 14 лет. В отношении мамы школьницы возбуждено дело по статье КоАП РФ «Неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». МВД продолжает проверку.