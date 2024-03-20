Криминал 20 марта 2024, 10:48 На насосной станции в Москве обнаружили тела младенцев СКР возбудил уголовные дела после обнаружения тел младенцев на насосной станции

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У одного из найденных на насосной станции в Новой Москве младенцев обнаружили травму головы. Возбудили уголовное дело и начали розыск матери детей, сообщило Главное следственное управление СКР по Москве.

Тело новорожденной девочки обнаружили на насосной станции 18 марта, второго ребенка — на следующий день. На голове одного из младенцев нашли рану в теменной области слева. Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы, допросили сотрудников насосной станции, изъяли записи с камер видеонаблюдения и возбудили два уголовных дела по статье 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности».

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«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление личности матери детей», — сообщила пресс-служба.

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