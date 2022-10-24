Полицейского задержали на Курилах из-за разглашения гостайны | 360°

Криминал 24 октября 2022, 13:05 Полицейского задержали на Курилах из-за разглашения гостайны ФСБ сообщила о задержании полицейского на Курилах из-за разглашения государственной тайны РИА "Новости"

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Уголовное дело о разглашении гостайны завели в отношении полицейского на Курильских островах. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Сахалинской области, написал «Интерфакс».

«Выявлена и пресечена противоправная деятельность сотрудника полиции ОМВД России по Курильскому городскому округу, причастного к разглашению сведений, составляющих государственную тайну», — сказано в сообщении.

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В ведомстве уточнили, что мужчина узнал гостайну при исполнении должностных обязанностей. Представителю полиции уже предъявили обвинение и арестовали, уточнил RT.

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Муниципальное образование Курильский городской округ включает в себя острова Уруп, Итуруп, Броутона, Симушир, а также Черные Братья (Чирпой, брат Чирпоев) и все мелкие острова и скалы, находящиеся в пределах 12 мильной морской зоны около перечисленных архипелагов.