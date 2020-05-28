На главу Минприроды Северной Осетии завели дело из-за нехватки 400 млн в бюджете

Уголовное дело завели на министра природных ресурсов и экологии Северной Осетии Чермена Мамиева. Его подозревают в превышении полномочий, из-за чего в региональном бюджете недосчитались более 400 миллионов рублей.

Как сообщил сайт Генпрокуратуры России, уголовное дело по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» против чиновника возбудили после совместной проверки надзорного ведомства и ФСБ республики.

По данным прокуратуры, год назад министерство, которое возглавляет Мамиев, заключило контракт с коммерческой организацией по ликвидации вредного воздействия на природу Унальского хвостохранилища. Его стоимость составила 406 миллионов рублей. Деньги выделили из бюджета региона в рамках нацпроекта «Экология».

У подрядчика не было лицензии, и вопрос с хранилищем вредных отходов он не решил. Тем не менее Мамиев подписал документы по полной оплате контракта. Бюджет Северной Осетии лишился всех этих денег.

Чермен Мамиев родился в 1974 году. С начала 2000-х до 2015-го он работал в коммерческой сфере. В 2016 году Мамиев возглавил республиканское управление по государственному регулированию производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. В сентябре этого же года он стал министром природных ресурсов и экологии Северной Осетии.