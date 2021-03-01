Суд арестовал самого богатого депутата Пашова на два месяца
Центральный суд Хабаровска отправил под арест депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова. Срок ареста установлен до 26 апреля.
«Он будет пока находиться в СИЗО Хабаровска, а далее — как решит следователь», — сообщили РИА «Новости» в суде.
Депутата задержали 26 февраля. Его обвиняют в неуплате таможенных платежей при экспорте морепродуктов, рассказал Sakhalin.info президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.
Пашов владеет рыбодобывающей компанией «Монерон». В 2020 году он возглавил рейтинг Forbes как самый богатый госслужащий — задекларированный доход депутата за 2019 год составил 6,2 миллиарда рублей.
СК считает бенефициаром компании Олега Кана. В феврале 2020 года его заочно арестовали, заподозрив в организации убийства бизнесмена Валерия Пхиденко и в контрабанде краба.
«Монерон» — крупный добытчик краба на Дальнем Востоке. В начале 2020 года телеведущая Ксения Собчак договорилась приобрести 40% компании. Ее мать, сенатор от Тувы Людмила Нарусова, пролоббировала включение «Монерона» в список системообразующих предприятий.
На фоне скандала компания была исключена из списка. А Собчак не смогла завершить сделку: 30 марта городской суд Южно-Сахалинска арестовал доли компании и запретил сделки с ними.