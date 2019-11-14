На детской площадке мужчина напал с ножом на детей. Его поймали

9 ноября 63-летний житель города Нефтекумска, Ставропольский край, попытался атаковать игравших детей. Мужчина ранее уже был судим.

Вооруженный ножом и выкрикивавший нецензурную брань, он хотел причинить вред детям, но инцидент вовремя привлек внимание учительницы начальных классов, проходившей мимо из школы.

Убийца ребенка в детсаду Нарьян-Мара слышал голоса в голове Подробнее

«Женщина преградила путь мужчине, а детям скомандовала бежать. Мужчина, угрожая ей убийством, попытался ударить ее ножом, но она смогла убежать», — сообщил Следком РФ.

Мужчина задержан и заключен под стражу. Против него СК по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство из хулиганских побуждений».

Ранее в СМИ сообщалось, что 36-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в детский сад Нарьян-Мара и нанес там смертельное ранение шестилетнему ребенку. Мужчина якобы «слышал голоса» и плохо помнит произошедшее в детском саду.