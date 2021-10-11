Тюменцы расчленили тело друга на 14 частей

Несколько жителей Тюмени расчленили тело своего друга на 14 частей, чтобы спрятать его труп. Мужчина скончался во время употребления наркотиков. Об этом сообщили на сайте Ленинского районного суда.

В материалах дела сказано, что все произошло в ночь с 3 на 4 января. Три друга употребляли алкоголь и два вида наркотиков с 18:00 до 05:00. В какой-то момент организм одного из них не выдержал — мужчина скончался из-за отравления.

Двое друзей испугались, потому что один из них ранее имел судимость за незаконный оборот наркотиков. Они решили, что правоохранители обязательно найдут следы запрещенных веществ, когда начнут разбираться в причинах смерти товарища. Мужчины захотели спрятать тело, но поняли, что не могут его поднять — погибший был довольно высоким и много весил.

«Они поняли, что в силу своих физических возможностей не смогут вынести его тело из квартиры, поэтому решили расчленить и вывезти его части», — сказано в решении суда.

В результате один из друзей купил в магазине топор и ножовку по металлу, а также другие необходимые вещи. Мужчины продолжали оставаться в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, когда начали расчленять тело. С 16:00 4 января до 06:00 5 января они распилили труп на 14 частей, которые сложили в 10 мешков для мусора. Вечером мужчины отвезли их в СНТ «Строитель-1».

Сначала друзей погибшего обвинили в его убийстве, но следов насильственной смерти не нашли. В результате их судили за надругательство над телом. Подсудимые признались в содеянном. Они получили 9 и 10 лет лишения свободы в совокупности с действующими сроками заключения — ранее их отправили в тюрьму за сбыт наркотиков.