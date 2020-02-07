    07 февраля 2020, 00:44

    Московские врачи похитили лекарства для онкобольных на 100 млн рублей

    Валерия Шафирко

    Полиция задержала группу столичных врачей из онкодиспансера за хищение лекарств на сумму более 100 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Как предполагается, подозреваемые занимались хищением и сбытом медикаментов, которые предназначались для онкологических больных.

    Как установили оперативники, этим занимались руководитель отделения онкологического диспансера и двое врачей. Они подделывали отчетную документацию и таким образом похищали препараты из клиник. Позже украденное они «реализовывали через аптечную сеть и подставных дистрибьюторов в другие регионы».

    Правоохранители провели больше 10 обысков в лечебных учреждениях, по адресам проживания подозреваемых и в местах реализации медикаментов. В ходе операции было изъято порядка 3,5 тысячи упаковок препаратов.

    По предварительным данным, ущерб может превышать сумму в 100 миллионов рублей, отметила Волк. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 с. 159 УК РФ.