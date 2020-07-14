«Мы в буквальном смысле „горелые“». Друг рассказал о подозреваемом в убийстве воронежского профессора

Александр Х. подозревается в убийстве профессора Воронежского государственного университета Вячеслава Кузнецова. Знакомый арестованного Евгений Лиженин впервые услышал об этом от журналистов. И рассказал «360», что его приятель был позитивным парнем, а новость о подозрении — небылица.

Александр вместе со своим соседом по съемной квартире Дмитрием Б. подозревается в убийстве профессора, а также краже у него двух миллионов рублей. Тело Кузнецова расчленили и пытались растворить в кислоте. Узнав об этом, Лиженин сразу не смог найти слова, чтобы прокомментировать случившееся.

«Извините, я дар речи потерял», — после долгой паузы ответил Лиженин. Он рассказал, что с Александром его связывало общее хобби — они увлекались файер-шоу и пиротехникой. Они познакомились в 2011 году на фестивале «Огни Победы».

«Он такой позитивный малый. Я бы не подумал, что он подобное делал. Это не вписывается в мои представления о человеке. Чтобы он руку на кого-то поднял или куда-то проникал — это для меня звучит бредово. Да, я его долго не видел, но я не верю, что люди могут меняться резко», — сказал Лиженин. Уже около двух лет он не общался с подозреваемым. Долгое время хорошо дружили их жены, но после того, как Александр развелся с супругой, связь пропала.

«Мы не поняли, почему они развелись. Такое впечатление сложилось, что у супруги была послеродовая депрессия, и они грызлись на пустом месте», — пояснил собеседник. Он также рассказал, что у подозреваемого есть дочь, а бывшая супруга живет в Петербурге с новым мужем.

Лиженин рассказал, что его знакомый какое-то время работал в фирме, занимающейся компьютерами. Парень никак не мог поверить, что его знакомого могут подозревать в убийстве.

«Сашка вообще не такой», — поделился Лиженин. Он точно не сказал, мог ли тот принимать наркотики, но отметил, что не видел его в нетрезвом состоянии.

«В том хобби, в котором мы с ним пересеклись, повышенный контроль за безопасностью. И мы в буквальном смысле „горелые“. Одна ошибка — и человек может на кладбище поехать, поэтому это (наркотики — прим. ред.) было под запретом. Сашка всегда был свежий и на мероприятиях, и на тренировках. Не замечал я за ним употребление подобных вещей», — заключил собеседник «360».