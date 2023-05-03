Криминал 03 мая 2023, 14:29 «Мы уронили 10 человек». Подозреваемый в избиении баскетболиста ЦСКА похвастался дракой Shot: избивший баскетболиста ЦСКА Шведа похвастался нападением на компанию из 10 человек Пресс-служба МВД

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Подозреваемый в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа сразу после драки похвастался участием в драке, сообщил Telegram-канал Shot. Молодой человек отметил, что в компании троих товарищей «уронил» 10 человек.

«Нас четверо было, мы уронили 10 человек», — рассказал предполагаемый нападавший на спортсмена.

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Другой молодой человек спросил его, зачем нужно было «прыгать на человека, который лежал», имея в виду баскетболиста. Подозреваемый ответил, что якобы не бьет лежачих.

Вечером 1 мая на Алексея Шведа, выходившего из ресторана, набросились неизвестные. Они нанесли ему несколько ударов и скрылись с места. Спортсмена госпитализировали, врачи диагностировали черепно-мозговую травму. В пресс-службе ЦСКА сообщили, что баскетболист не примет участия в ближайших матчах из-за полученных повреждений.

Агент спортсмена Обрад Фимич заявил, что Шведу удалось выжить только благодаря богу и своей натренированности. По одной из версий, на баскетболиста напали из-за уступленного армейцами матча — избить спортсмена могли проигравшие деньги на ставках.