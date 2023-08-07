Эксклюзив 07 августа 2023, 12:21 «Мы резко на него накинулись». Неизвестный пытался взорвать гранату на фестивале в парке Петербурга Очевидцы ЧП с гранатой в Удельном парке: мужчина ранее пытался напасть на сообщество фурри

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Молодой человек чуть не бросил в толпу страйкбольную гранату во время фурри-фестиваля в Удельном парке Петербурга. Очевидец событий сообщил «360», что незнакомец уже два раза пытался навредить сообществу. В этот раз ему также удалось помешать, однако один человек пострадал.

Случай произошел в минувшее воскресенье, 6 августа.

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«Я был очевидцем и человеком, который участвовал во всей этой операции. Этот человек возник давно, с апреля стал появляться на наших сходках», — рассказал собеседник «360».

По его словам, второй раз мужчина пришел 10 июня вместе с напарником и со страйкбольной гранатой.

«Но наш доблестный друг Рэн отогнал его на безопасное состояние, и ничего не произошло. Обошлось только угрозами», — добавил очевидец.

Второй свидетель событий 6 августа Максим добавил, что организаторы фестиваля фурри знали о готовящемся нападении.

«У нас была наводка, что к нам придут люди нехорошие. Мы готовились, чтобы обезопасить участников мероприятия», — сказал он.

Человек с гранатой появился в Удельном парке ближе к 16:00. Он пришел на полянку, где отдыхали люди, пообщался с несколькими из них. Потом достал гранату и пошел в толпу.

«Мы резко на него накинулись и не дали нападению случиться. Наш друг Миша пытался вытащить у него из рук гранату. Однако она прямо в руке у него (у Миши — прим. ред.) взорвалась. Ему повредило два пальца и залило лицо перцовой смесью», — добавил один из очевидцев.

Нападавшего быстро повязали и вызвали полицию.

«Он был в шоковом состоянии и говорил, что не хотел кидать гранату в детей», — вспомнил собеседник «360».

Подозреваемому 19 лет. Полиция задержала молодого человека и открыла в отношении него уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство». Правоохранительные органы нашли и забрали у мужчины еще две страйкбольные гранаты. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.