Криминал 12 июня 2023, 20:39 «Мы поругались». Подозреваемый в убийстве депутата в Новой Москве объяснил, почему пошел на преступление СК РФ опубликовал кадры допроса подозреваемого в убийстве депутата из ХМАО в Новой Москве

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Следственный комитет опубликовал кадры допроса 36-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве депутата из Ханты-Мансийска Александра Колодича в Новой Москве. На видео подозреваемый говорит, что пошел на преступление из-за ссоры.

«Человека я зарезал. <…> Мы поругались, из-за этого», — сказал мужчина, отвечая на вопрос о причинах своего поступка.

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По данным следствия, тело 58-летнего депутата с ножевыми ранениями нашли 12 июня в подвале частного дома в поселке Сосенское. По предварительным данным, подозреваемый работал у погибшего помощником по дому. Во время конфликта он несколько раз ударил своего работодателя ножом. Когда на крики прибежала хозяйка дома, подозреваемый ударил ножом и ее.Труп политика злоумышленник присыпал землей и скрылся.

Пострадавшую супругу парламентария доставили в больницу, ей оказывают необходимую помощь.

В отношении задержанного возбудили дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Следователи продолжают расследовать преступление.