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    03 декабря 2020, 11:09

    «Мы оказались без жилья»: балерина Виноградова заявила, что у нее похитили квартиру

    Полина Петрова

    Советская балерина Софья Виноградова в эфире шоу «Пусть говорят» рассказала, что мошенники похитили у нее квартиру стоимостью 25-30 миллионов, которая находится поблизости с метро «Смоленская».
    «Мы оказались без жилья»: балерина Виноградова заявила, что у нее похитили квартиру

    91-летняя женщина отметила, что недвижимостью она владела в равных долях вместе с племянником. Родственник злоупотреблял алкоголем. Восемь лет назад в квартире прописались девять человек. Балерина призналась, что у нее не хватило сил дать отпор мошенникам, пишет сайт «Утро.ру».

    «Начали окружать нас какие-то непонятные люди. И в результате мы оказались без жилья», — пояснила Виноградова.

    Артистка подчеркнула, что за ней и ее племянником следили, чтобы похитить жилье. Уточняется, что балерина успела переоформить свою долю на родственника. Но в минувшем году мужчина умер, а его доля досталась аферистам.

    В настоящий момент сотрудники СК РФ ведут проверку этой информации.