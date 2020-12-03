«Мы оказались без жилья»: балерина Виноградова заявила, что у нее похитили квартиру

Советская балерина Софья Виноградова в эфире шоу «Пусть говорят» рассказала, что мошенники похитили у нее квартиру стоимостью 25-30 миллионов, которая находится поблизости с метро «Смоленская».

91-летняя женщина отметила, что недвижимостью она владела в равных долях вместе с племянником. Родственник злоупотреблял алкоголем. Восемь лет назад в квартире прописались девять человек. Балерина призналась, что у нее не хватило сил дать отпор мошенникам, пишет сайт «Утро.ру».

«Начали окружать нас какие-то непонятные люди. И в результате мы оказались без жилья», — пояснила Виноградова.

Артистка подчеркнула, что за ней и ее племянником следили, чтобы похитить жилье. Уточняется, что балерина успела переоформить свою долю на родственника. Но в минувшем году мужчина умер, а его доля досталась аферистам.

В настоящий момент сотрудники СК РФ ведут проверку этой информации.