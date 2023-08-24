Криминал 24 августа 2023, 08:53 «Мы многих убили, используя ЦРУ». Трамп — о годах на посту президента Экс-президент Трамп заявил, что власти США с ЦРУ устроили много убийств White House/via Globallookpress.com

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Американские власти совместно со спецслужбами организовали много убийств, в том числе лидеров террористов-исламистов. Бывший президент США Дональд Трамп сказал об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону на платформе X (бывшем Twitter).

Республиканец отказался однозначно ответить на вопрос о том, чем во время его правления занималось Центральное разведывательное управление. Дональд Трамп назвал эту спецслужбу «очень интересной» группой людей и сказал, что наладил с ними отличные отношения.

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«Мы многих убили, используя ЦРУ. Я должен это отметить. Очень плохих людей», — сказал он.

После этого Дональд Трамп напомнил о гибели командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани и экс-предводителя террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади.

Белый дом объявил о гибели главаря ИГ* в феврале 2022 года. Позднее организация назвала его преемника — Абу аль-Хасана аль-Хашеми аль-Курайши.

* «Исламское государство», ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.