«Мы человека обрекаем»: Наташа Королева призвала к лояльному суду над Ефремовым

Она пояснила, что для нее пьяный водитель — это всегда преступник, но с другой стороны, никто не застрахован от подобного случая.

Он артист, а артисты все очень тонкие, душевные. Попав в места не столь отдаленные, он просто не выдержит. По сути, мы человека обрекаем Наташа Королева певица.

Она отметила, что для Ефремова авария стала не просто уроком, а трагедией всей его жизни. Теперь остается надеяться только на лояльность суда, который будет выносить приговор.

Судебное разбирательство по делу о смертельной аварии, которую устроил Михаил Ефремов, начнется в августе. На этой неделе прокуратура передала все материалы с обвинительным заключением в Пресненский районный суд Москвы.

По версии ведомства, актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем исправного внедорожника ехал в сторону Нового Арбата. На превышенной скорости он выехал на проезжую часть и, прибавив газу, столкнулся на Смоленской площади с фургоном, которым управлял житель Рязанской области.

Пострадавший в аварии мужчина скончался от полученных травм в больнице на следующее утро. Суд отправил актера под домашний арест, где он находится до сих пор. Максимальный срок, который грозит Ефремову, — 12 лет лишения свободы.

Интересы семьи погибшего в аварии Сергея Захарова представляет адвокат Александр Добровинский. Он заявил, что в ходе судебного разбирательства представит гражданские иски для компенсации потерпевшим.