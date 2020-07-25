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    25 июля 2020, 18:03

    «Мы человека обрекаем»: Наташа Королева призвала к лояльному суду над Ефремовым

    Анатолий Минкин

    Пьяный человек за рулем — это преступник, но Михаил Ефремов в колонии просто не выдержит. Остается только надеяться на лояльность правосудия. Об этом в беседе с сайтом kp.ru заявила эстрадная певица Наташа Королева.
    «Мы человека обрекаем»: Наташа Королева призвала к лояльному суду над Ефремовым

    Она пояснила, что для нее пьяный водитель — это всегда преступник, но с другой стороны, никто не застрахован от подобного случая.

    Он артист, а артисты все очень тонкие, душевные. Попав в места не столь отдаленные, он просто не выдержит. По сути, мы человека обрекаем

    Наташа Королевапевица.

    Она отметила, что для Ефремова авария стала не просто уроком, а трагедией всей его жизни. Теперь остается надеяться только на лояльность суда, который будет выносить приговор.

    Судебное разбирательство по делу о смертельной аварии, которую устроил Михаил Ефремов, начнется в августе. На этой неделе прокуратура передала все материалы с обвинительным заключением в Пресненский районный суд Москвы.

    По версии ведомства, актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем исправного внедорожника ехал в сторону Нового Арбата. На превышенной скорости он выехал на проезжую часть и, прибавив газу, столкнулся на Смоленской площади с фургоном, которым управлял житель Рязанской области.

    Пострадавший в аварии мужчина скончался от полученных травм в больнице на следующее утро. Суд отправил актера под домашний арест, где он находится до сих пор. Максимальный срок, который грозит Ефремову, — 12 лет лишения свободы.

    Интересы семьи погибшего в аварии Сергея Захарова представляет адвокат Александр Добровинский. Он заявил, что в ходе судебного разбирательства представит гражданские иски для компенсации потерпевшим.

    Новости SMI.FM