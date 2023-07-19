19 июля 2023, 15:10
МВД запросило арест еще одного администратора «Кремлевской прачки»
МВД попросило об аресте еще одного администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка»
Следователи МВД запросили суд избрать меру пресечения в виде заключения еще одному администратору известного Telegram-канала «Кремлевская прачка». Об этом сообщил ТАСС.
Соответствующие документы уже поступили в Тверской районный суд Москвы. Администратор ресурса является подозреваемым по делу о вымогательстве.
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«Ходатайство следствия поступило в суд. МВД запросило избрать администратору Telegram-канала „Кремлевская прачка“ Денису Савинскому меру пресечения в виде заключения под стражу по подозрению в вымогательстве», — сообщили в суде.
Ранее Хамовнический суд Москвы отправил администраторов Telegram-каналов Riddle и «Проект Сканер» в колонию строгого режима по делу о вымогательстве директора по особым поручениям Ростеха Василия Бровко и ее супруги, телеведущей Тины Канделаки. Кроме того, они обязаны выплатить штраф в 500 тысяч рублей.
Суд
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