Криминал 19 июля 2023, 15:10 МВД запросило арест еще одного администратора «Кремлевской прачки» МВД попросило об аресте еще одного администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка» РИА «Новости»

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Следователи МВД запросили суд избрать меру пресечения в виде заключения еще одному администратору известного Telegram-канала «Кремлевская прачка». Об этом сообщил ТАСС.

Соответствующие документы уже поступили в Тверской районный суд Москвы. Администратор ресурса является подозреваемым по делу о вымогательстве.

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«Ходатайство следствия поступило в суд. МВД запросило избрать администратору Telegram-канала „Кремлевская прачка“ Денису Савинскому меру пресечения в виде заключения под стражу по подозрению в вымогательстве», — сообщили в суде.

Ранее Хамовнический суд Москвы отправил администраторов Telegram-каналов Riddle и «Проект Сканер» в колонию строгого режима по делу о вымогательстве директора по особым поручениям Ростеха Василия Бровко и ее супруги, телеведущей Тины Канделаки. Кроме того, они обязаны выплатить штраф в 500 тысяч рублей.