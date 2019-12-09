МВД задержало в 2019 году 14 человек, воевавших на стороне боевиков за рубежом
Их привлекли к уголовной ответственности. Об этом сказано в сообщении МВД РФ. Его процитировал «Интерфакс».
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«В результате принимаемых мер в 2019 году по факту организации деятельности террористических организаций и участия в них за пределами Российской Федерации возбуждено 379 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ „Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации“», — добавили в ведомстве.
Представители МВД подчеркнули, что террористы продолжают использовать Сирию в качестве плацдарма, откуда происходит координация так называемых «спящих» ячеек джихадистов.
В ведомстве добавили, что вместе с ФСБ России министерство проводит мероприятия, препятствующие въезду в страну предположительно причастных к деятельности террористов людей. Они могут прибывать в Россию через международные транспортные узлы и обращаться в зарубежные дипломатические учреждения РФ для получения свидетельств о возвращении.