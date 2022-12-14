Криминал 14 декабря 2022, 12:54 МВД задержало подростков, причастных к гибели красноярских полицейских под Херсоном Полиция задержала двух украинцев, причастных к гибели сотрудников МВД под Херсоном

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Сотрудники МВД задержали двух украинцев, причастных к нанесению ракетного удара ВСУ по полицейским из Красноярского края под Херсоном в октябре. Молодые люди передавали информацию о месте нахождения стражей правопорядка за вознаграждение, сообщило «МВД Медиа».

По словам руководителя управления МВД по Красноярскому краю Александра Речицкого, полицейские установили двух наводчиков. Ими оказались 17- и 18-летний граждане Украины. Один из них во всем признался и рассказал, что передавал данные за вознаграждение.

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Второй скрывался на территории Краснодарского края. Полицейские вычислили его и задержали. Сейчас его доставили в Херсонскую область. Правоохранители возбудили уголовное дело.

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Два мигранта из Таджикистана искали закладку в парке Дзержинска. Это заметил местный полицейский. Он попытался их задержать, после чего сделал два выстрела в воздух. Мужчины напали на него и попытались выхватить пистолет. В ходе потасовки сотрудник МВД получил ранение в ногу, но приезжих удалось задержать. Против них возбудили уголовное дело.