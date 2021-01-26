МВД задержало подозреваемых в организации азартных игр

Она уточнила, что шестеро из них арестованы, еще четверых отпустили под подписку о невыезде, а одному человеку наложили запрет на определенные действия.

Известно, что подозреваемые использовали игорное оборудование, интернет и систему экспресс-майнинга с терминалами. По предварительным данным, им удалось заработать на этом более ста миллионов рублей.