МВД задержало подозреваемых в организации азартных игр
Задержаны 11 человек, которые подозреваются в организации азартных игр в России. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Она уточнила, что шестеро из них арестованы, еще четверых отпустили под подписку о невыезде, а одному человеку наложили запрет на определенные действия.
Известно, что подозреваемые использовали игорное оборудование, интернет и систему экспресс-майнинга с терминалами. По предварительным данным, им удалось заработать на этом более ста миллионов рублей.