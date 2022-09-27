Минприроды выявило незаконные вырубки леса на 80 млн рублей в Ставропольском крае | 360°

Криминал 27 сентября 2022, 14:33 Поделиться Telegram

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Viber Минприроды выявило незаконные вырубки леса на 80 млн рублей в Ставропольском крае

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Минприроды Ставропольского края заявило о 63 случаях незаконных вырубок леса за последние три года в регионе. Общая сумма ущерба составила 80 миллионов рублей, сообщило издание NewsTracker.

Ведомство передает данные о нарушениях в МВД для возбуждения уголовных дел. Уточняется, что взыскать с нарушителей ущерб в таких случаях маловероятно.

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«Вопросы возмещения ущерба постоянно контролируются путем направления запросов», — рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Коврыга.

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