Писательницу Александру Маринину обманули рабочие-ремонтники

Пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила о возбуждении уголовного дела по статье о причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием по факту обращения в полицию жительницы столицы.

Полицейские догнали убийцу из Питера в Карелии Подробнее

По данным полиции, заявитель заключила договор подряда на производство необходимых ремонтных работ с индивидуальным предпринимателем, произведя полную оплату.

«Однако, в указанный срок договорные обязательства исполнителем выполнены не были. При этом, строительная бригада, производившая ремонт, не окончила его, покинув объект», — сообщила пресс-служба.

Указано также что, заказчица в одностороннем порядке расторгла договор в связи с нарушением сроков его исполнения. Была проведена проверка, в результате которой было принято решение о возбуждении уголовного дела.

Речь идет о писательнице Александре Марининой, которая 4,5 года пыталась добиться возврата денежных средств в размере пяти миллионов рублей, полученных дизайнерами, которые делали ремонт в ее квартире.