  • Писательницу Александру Маринину обманули рабочие-ремонтники

    28 ноября 2019, 01:38

    Анастасия Кукова

    Пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила о возбуждении уголовного дела по статье о причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием по факту обращения в полицию жительницы столицы.
    Писательницу Александру Маринину обманули рабочие-ремонтники

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    По данным полиции, заявитель заключила договор подряда на производство необходимых ремонтных работ с индивидуальным предпринимателем, произведя полную оплату.

    «Однако, в указанный срок договорные обязательства исполнителем выполнены не были. При этом, строительная бригада, производившая ремонт, не окончила его, покинув объект», — сообщила пресс-служба.

    Указано также что, заказчица в одностороннем порядке расторгла договор в связи с нарушением сроков его исполнения. Была проведена проверка, в результате которой было принято решение о возбуждении уголовного дела.

    Речь идет о писательнице Александре Марининой, которая 4,5 года пыталась добиться возврата денежных средств в размере пяти миллионов рублей, полученных дизайнерами, которые делали ремонт в ее квартире.