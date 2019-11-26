  • МВД установит причины суицида девушки-следователя в Сочи

    26 ноября 2019, 05:45

    Валерия Шафирко

    В Краснодарский край направлены сотрудники ГУСБ МВД России для помощи в проведении служебной проверки по факту суицида девушки-следователя отдела полиции Хостинского района УВД по городу Сочи. Информация об этом была опубликована на сайте ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

    «По решению руководства ГУСБ МВД России сотрудники Главка направлены в Краснодарский край для оказания практической помощи в проведении служебной проверки по факту суицида следователя отдела полиции Хостинского района УВД по городу Сочи», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Тело девушки-следователя нашли в Сочи

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    В ведомстве также добавили, что в ходе выезда будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка организации морально-психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности подразделения.

    Тело 23-летней девушки-следователя Марии Клочковой было обнаружено в отделе полиции Хостинского района УВД по городу Сочи. Возможно, девушка совершила самоубийство.

    В августе Мария окончила университет МВД, после этого она устроилась на работу в Хостинский отдел полиции. По предварительным данным, девушка могла покончить с собой из-за конфликта с коллегами. Ранее СМИ писали о том, что ее изнасиловали.