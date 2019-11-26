МВД установит причины суицида девушки-следователя в Сочи

«По решению руководства ГУСБ МВД России сотрудники Главка направлены в Краснодарский край для оказания практической помощи в проведении служебной проверки по факту суицида следователя отдела полиции Хостинского района УВД по городу Сочи», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Тело девушки-следователя нашли в Сочи Подробнее

В ведомстве также добавили, что в ходе выезда будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка организации морально-психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности подразделения.

Тело 23-летней девушки-следователя Марии Клочковой было обнаружено в отделе полиции Хостинского района УВД по городу Сочи. Возможно, девушка совершила самоубийство.

В августе Мария окончила университет МВД, после этого она устроилась на работу в Хостинский отдел полиции. По предварительным данным, девушка могла покончить с собой из-за конфликта с коллегами. Ранее СМИ писали о том, что ее изнасиловали.