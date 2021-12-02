МВД сообщило о побеге преступника из психбольницы Чехова

Полиция разыскивает мужчину, который в начале ноября сбежал из психиатрической больницы Чехова. Там он проходил принудительное лечение за особо тяжкое преступление. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Речь идет об Александре Владимировиче Кутузове 1988 года рождения, он сбежал из психбольницы 3 ноября. Там он проходил лечение по решению суда за совершение особо тяжкого преступления.

Полиция раскрыла его приметы — рост 170 сантиметров, среднее телосложение, короткая стрижка, широкий нос, пухлая нижняя губа, угри на лице и оттопыренные уши. Особые приметы — шрам в районе шеи и татуировка со словом «волк» на пальцах левой руки.

Источник фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Правоохранители просят всех, кто знает что-то о возможном местонахождении преступника, обратиться в ближайший отдел полиции или сообщить по телефонам 8 (496) 726-49-05, 726-49-03, дежурная часть: 8(496)726-48-93.

Источник «360» сообщил, что мужчина обвинялся в убийстве своего знакомого, с которым часто выпивал. Однажды между ними возник конфликт, и Кутузов ударил ножом приятеля, последний скончался.

В суде выяснилось, что у обвиняемого есть расстройство, после этого его поместили психиатрическую клиническую больницу Москвы, которая находится в Чехове.

Источник добавил, что в начале ноября на прогулке в больнице мужчина запрыгнул на пустующую будку вахтера, перелез через забор и сбежал.