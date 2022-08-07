МВД сообщило о двух пострадавших из-за драки со стрельбой в Химках

Драка со стрельбой произошла на стоянке возле магазина в Химках. В результате два мужчины с травмами попали в больницу, сообщили «360» в региональном главке МВД.

В ведомстве уточнили, что сообщение о потасовке на улице Германа Титова поступило правоохранителям 6 августа, в 21:27. Прибывшие полицейские установили, что конфликт произошел между двумя группами людей.

Во время ссоры один из участников достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов. Пострадали в итоге двое мужчин, их доставили в медицинское учреждение с травмами, уточнили в ГУ МВД. По факту случившегося возбудили дело о хулиганстве. Расследование продолжается.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что конфликт произошел в ЖК «Солнечная система», а в потасовке, по неподтвержденным данным, участвовали 20 человек.