03 июля 2023, 12:35
МВД России объявило в розыск бывшего главу СБУ
МВД России объявило в розыск бывшего главу СБУ Василия Грицака
Бывшего главу Службы безопасности Украины Василий Грицака объявили в розыск. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.
В материалах на официальном портале разыскиваемых лиц указано, что Грицака ищут по уголовной статье.
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Ранее Следственный комитет России предъявил Грицаку заочное обвинение за обстрелы Донецкой и Луганской народных республик в период с 2014 по 2016 год.
Ведомство уточняло, что жертвами преступных действий экс-руководителя СБУ стали 190 жителей, еще 380 получили различные ранения. Также обстрелы ДНР и ЛНР под руководством Грицака повредили или разрушили порядка 400 объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе.
Грицак возглавлял СБУ с 2015 по 2019 год. Он покинул свой пост после того, как президент страны Владимир Зеленский подписал соответствующий указ. Вместе с Грицаком из ведомства ушли и его заместители.
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