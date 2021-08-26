МВД рассказало о задержании полицейских по делу о преступной схеме в сфере ритуальных услуг

В Москве по делу о преступной схеме в сфере ритуальных услуг задержали двух действующих полицейских и одного бывшего сотрудника. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«Установлена причастность двух сотрудников территориальных подразделений УВД города Москвы и трех гражданских лиц (один из них бывший сотрудник полиции) к передаче служебной информации и персональных данных граждан третьим лицам, оказывающим ритуальные услуги на территории столицы», — передал ТАСС сообщение ведомства.

Спецслужбы ранее сообщили, что правоохранительные органы задержали пять человек, участвовавших в преступной схеме в сфере ритуальных услуг. По их данным, они систематически получали крупные суммы от компаний за служебную информацию о вызовах полиции по фактам смерти.

В результате ритуальщики оперативно связывались с представителями умерших и навязывали дорогие услуги. Организатора задержали еще на прошлой неделе. Он пытался скрыться от следствия на Украине.