МВД рассказало о невиновности майора, сбившего насмерть ребенка под Кировом

Майор полиции, сбивший в июле этого года в Кировской области ребенка, не мог избежать столкновения с ним. Такой вывод сделали в МВД после проведения служебной проверки.

Отец сбитого полицейским ребенка рассказал о расследовании. Недоверие у него вызвал не только алкоголь в крови Подробнее

ДТП произошло 13 июля 2019 года в селе Буйское Уржумского района Кировской области. Сотрудник полиции находился в отпуске и на своей машине ехал по главной дороге, не нарушая правил дорожного движения.

На одном из перекрестков со второстепенной дороги навстречу ему на велосипеде выехал шестилетний мальчик. В итоге произошло столкновение. Ребенок получил травмы и умер. После этого УМВД России по Кировской области провело проверку.

«По предварительным данным, он не имел реальной возможности предотвратить столкновение. От исполнения служебных обязанностей он не отстранен, продолжает выполнять обязанности оперативного дежурного пункта полиции», — рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Там уточнили, что сотрудник также проходил медицинское освидетельствование. Алкоголя в его крови не было. А вот по результатам экспертизы в крови погибшего ребенка нашли 0,51 промилле этанола.

После окончания расследования следствие примет решение о привлечении майора полиции к дисциплинарной ответственности.