МВД рассказало, когда чаще угоняют автомобили

В МВД также рассказали, что в летнее время угонов становится меньше. Ведомство поделилось: если в автомобиле оставили ключ зажигания, гараж или территория частного дома не станут существенным препятствием для угона.

Большая часть угонов происходит ночью с неохраняемых парковок во дворах. Днем угнать автомобиль могут с парковки торгового центра.

Самых частых способов похищения машин несколько. Замки дверей и зажигания могут взломать механически. Часто в салон попадают через разбитое боковое стекло. Также угонщик может использовать проворот замка зажигания. Кроме того, проникнуть в салон автомобиля, запустить двигатель и блокировать охранные системы можно с помощью радиоэлектронных приспособлений.

«Эффективность работы охранных систем зачастую зависит не от их стоимости и производителя, а от индивидуального подхода при установке на конкретный автомобиль. Хранение транспортных средств в гаражах, оборудованных сигнализацией и надежными запирающими устройствами, значительно затруднит их угон», — отметили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что чаще угоняют популярные модели российского, корейского и японского производства.