Крупнейшую нарколабораторию страны накрыли в Подмосковье

МВД ликвидировало крупнейшую лабораторию по производству наркотиков на территории бывшего фермерского хозяйства в Серпуховском районе Подмосковья. Среди задержанных — трое химиков-технологов из Украины.

«Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из Москвы пресечена деятельность крупнейшей за последние несколько лет подпольной лаборатории по производству синтетических наркотических средств», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Волк уточнила, что в нарколаборатории находились химические реакторы. Стоимость каждого составляла от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Всего правоохранители нашли и изъяли более 100 килограммов наркотических средств в кристаллизованной форме, 1,5 тонны в жидком состоянии, а также четыре тонны химических реактивов, свыше 600 килограммов прекурсоров, семь химических реакторов и различное оборудование.

Кроме трех химиков были задержаны вероятный организатор нарколаборатории и курьер-закладчик. Они заключены под стражу. В их отношении открыты уголовные дела.

Ирина Волк отметила, что банда реализовывала наркотики через интернет-магазин, который находился в даркнете. Всего в ходе операции полицейские предотвратили 18 поставок запрещенных средств в Архангельскую, Владимирскую, Калужскую, Курскую, Новосибирскую, Тверскую, а также в Бурятию, Татарстан, Хабаровский и Приморский край.