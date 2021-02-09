МВД раскрыло, откуда россиянам звонят мошенники из кол-центров

Большое количество кол-центров, откуда россиянам звонят мошенники, расположены в странах ближнего зарубежья. Об этом сообщил первый замначальника бюро МВД России Олег Козлов.

«Достаточно большое количество кол-центров находится за пределами РФ, преимущественно в тех странах, где люди великолепно владеют русским языком, знают нравы и обычаи нашей страны», — рассказал Козлов.

Определить точное местоположение телефонных мошенников достаточно сложно, так как злоумышленники используют VPN и прочие сервисы для сокрытия своей личности. В основном речь идет о странах ближнего зарубежья, сообщил Козлов РИА «Новости».

Россиянам ранее рассказали о способах, которые применяют мошенники, чтобы узнать баланс на банковской карте. Злоумышленники используют для этого не только метод социальной инженерии, но и эксплуатируют уязвимости в мобильных приложениях, а также другом программном обеспечении. По оценке специалистов компании Positive Technologies, такие проблемы встречаются в каждом третьем приложении.