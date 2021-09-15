МВД проверило сообщение об угрозе взрыва в университете Хабаровска

В МВД Хабаровска сообщили, что после обследования помещения в Дальневосточном государственном университете не было обнаружено предметов, представляющих опасность. Информацию об угрозах студента взорвать здание не подтвердили и не опровергли.

«В органы внутренних дел поступил звонок, что студентам одного из вузов есть опасность. На место были вызваны сотрудники экстренных служб, помещение обследовано, никаких угроз или предметов, представляющих опасность не обнаружено. Сейчас проводится проверка», — рассказали «360» в МВД.

Правоохранительные органы проводят проверку. Студентов в здание уже пустили.

Студенты рассказали «360», что эвакуировали из здания только один кабинет, в котором произошел инцидент. Студента, который угрожал взорвать университет, забрала полиция.

Ранее ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу Хабаровского края писал, что сообщение поступило от человека с психическими расстройствами, на место были направлены экстренные службы.