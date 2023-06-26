Криминал 26 июня 2023, 17:58 МВД пресекло деятельность банды наркоторговцев-контрабандистов Представитель МВД Волк сообщила о пресечении деятельности наркоторговцев-контрабандистов РИА «Новости»

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Сотрудники МВД пресекли деятельность группировки наркоторговцев-контрабандистов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, злоумышленники производили синтетические наркотики, распространяли их на территории России и вывозили за рубеж. Организация действовала с 2020 по 2022 год и состояла из нескольких структурных подразделений. Одни группы производили психоактивное вещество, другие занимались его доставкой в регионы, третьи — сбытом.

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В 2022 году члены группировки спрятали более 3,5 килограммов наркотиков в корпусе кондиционера и попытались вывезти его за границу. Однако их обнаружили и изъяли таможенники.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 16 предполагаемых участников, изъяли более 150 килограммов запрещенных веществ и более двух тонн прекурсоров.

Против подозреваемых возбудили уголовные дела, фигурантов заключили под стражу.

Ранее автоинспекторы задержали на юго-востоке Москвы мужчину с килограммом наркотиков.