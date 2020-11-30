МВД предупредило об активизации мошенников на фоне ЧС во Владивостоке

«В условиях действующего режима чрезвычайной ситуации на территории города участились случаи завладения мошенниками персональными данными граждан под предлогом подготовки документов для получения единовременной материальной помощи», — процитировала сообщение газета «Известия».

Как отметили представители правопорядка, администрация столицы Приморья не принимала решение об оказании такой поддержки. Помимо прочего, не ведется сбор заявлений на получение единовременной помощи и личных данных жителей.

Жителей региона призвали к внимательности и бдительности. Приморцам посоветовали не сообщать персональную информацию непроверенным людям.