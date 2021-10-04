МВД показало видео погони за подозреваемым в убийстве студенток в Гае

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае. МВД России опубликовало видео преследования Александра Лазарева.

Во время погони подозреваемый ехал на угнанном автомобиле ВАЗ. На кадрах видно, что мужчина пытался уйти от погони, совершая на дороге опасные маневры.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что подозреваемый бросил машину возле детского сада и скрылся на его территории. В итоге Лазарева задержали в Орске и отправили в отделение для дальнейших разбирательств.

По информации следователей, мужчину подозревают в убийстве трех студенток медицинского колледжа. Тела девушек нашли после пожара в доме на улице Молодежной в Гае. Студентки вместе снимали квартиру.

Правоохранители завели дело по статье об убийстве двух и более лиц. Подозреваемый Лазарев ранее уже был судим за убийство. Его окровавленные вещи были обнаружены возле водонапорной башни недалеко от места расправы. Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства убийства девушек.