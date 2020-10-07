МВД показало видео, как пассажиры метро обезвредили мужчину с ножом

Пьяный мужчина попытался напасть с ножом на девушку в одном из вагонов столичного метро. Его самостоятельно обезвредил другой пассажир, который увидел происходящее.

Видео с места происшествия опубликовали на сайте ГУ МВД России по Москве.

Мужчина попытался напасть на девушку по пути от станции метро «Рассказовка» до «Хорошевской». На кадрах видно, что он подсел к ней на свободное место, после чего девушка встала и пересела в другой конец вагона. Мужчина последовал за ней — он встал напротив нее и вытащил из кармана нож.

За девушку, которой он угрожал, заступился другой пассажир. Он схватил нападавшего за руки, повалил на пол и удерживал, пока поезд не остановился на станции «Хорошевская». Там мужчина передал дебошира полицейским. Объяснить, по какой причине он напал на девушку, мужчина не смог.

Против нападавшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Кроме того, на него составили протокол об административном правонарушении за появление в общественных местах в состоянии опьянения.