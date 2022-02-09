МВД показало подозреваемых в ограблении магазина под Истрой

Четырех человек задержали после ограбления магазина под Истрой. МВД показало видео с подозреваемыми.

Правоохранители сообщили, что задержанные являются выходцами из стран ближнего зарубежья. Двое из них в масках ворвались в магазин, избили кассира и управляющую, украли деньги и выбежали на улицу, где их ждали сообщники. Один из них следил за обстановкой, другой сидел за рулем машины. В МВД сообщили, что злоумышленники наносили сотрудникам магазина удары деревянными рукоятками от топора.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что преступники, покидая место, избили также супруга одной из пострадавших, которые приехал забрать ее с работы. Они прокололи колеса его машины, после чего скрылись.

Кассирша от полученных травм скончалась на месте, управляющую и ее супруга госпитализировали. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

СК по Московской области ранее опубликовал видео с камер наблюдения в магазине. На кадрах показано, как грабители избили сотрудников и похитили деньги из сейфа.

По факту ограбления и убийства завели уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Разбой».

Нападение совершили ночью 9 февраля. СМИ писали, что грабители напали на магазин «Пятерочка» в поселке Новопетровское под Истрой. Подозреваемых задержали в деревне Чесноково, в 50 километрах от магазина. В ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения.