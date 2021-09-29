МВД показало допрос предполагаемого педофила из Домодедова

Полиция показала кадры допроса мужчины, которого задержали по подозрению в приставаниях к девочке в Домодедове. На нем он говорит, что не знает, за что его задержали.

В региональном главке МВД сообщили, что задержанный — уроженец Ярославской области, ему 51 год. Ранее он был неоднократно судим.

По предварительным данным, накануне он, находясь на улице Восточной в Домодедове, заговорил с девятилетней девочкой под предлогом оказания помощи.

После этого мужчина попытался совершить в отношении ребенка действия сексуального характера. Сделать это ему помешали очевидцы. После задержания подозреваемого доставили в территориальное подразделение Следственного комитета.

Ранее стало известно, что мужчина пытался затащить девочку за гаражи, но ей на помощь бросилась семейная пара. Они отбили ребенка у злоумышленника. Женщина, которая помогла спасти школьницу, выложила видео в соцсетях, в котором предупредила родителей других детей об опасном злоумышленнике.