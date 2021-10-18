МВД подтвердило стрельбу в одной из школ Пермского края

Подросток, дважды открывший огонь в школе под Пермью, задержан. Никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В ведомстве сообщили, что около 08:00 (06:00 по московскому времени) в отдел полиции Октябрьского городского округа Пермского края поступила информация о том, что несовершеннолетний в школе два раза выстрелил из оружия в потолок и стену. В результате случившегося никто не пострадал.

«Подросток задержан. Им оказался ученик шестого класса этой школы», — уточнили в МВД.

Мотивы поступка мальчика и данные о том, где он взял оружие, сейчас выясняются.

Источник фото: соцсеть «ВКонтакте»

Telegram-канал «112» написал, что подросток взял «Сайгу» у отца. По данным издания, ученик пришел в школу с оружием, так как был зол на учителей и одноклассников, в частности на одну девочку. По информации «112», мальчик рассказал, что якобы ночью ему приснился Богу и подсказал, что делать.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в поселке Сарс.