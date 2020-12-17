МВД подтвердило ликвидацию двух человек, напавших на пост ДПС в Чечне

МВД подтвердило, что в Курчалоевском районе Чечни на сотрудников ДПС напали двое неизвестных. Они подорвали самодельное взрывное устройство. Напавших ликвидировали.

«Сегодня ночью сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Курчалоевскому району в ходе проведения профилактических мероприятий попытались остановить автомобиль Lada, однако законные требования правоохранителей водителем транспортного средства выполнены не были», — сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сотрудники правоохранительных органов не пострадали. Нападение, по сообщению полиции, совершили жители села Цоци-Юрт Курчалоевского района и села Октябрьского Шалинского района Чеченской Республики. По сообщению «Интерфакс», оба 1993 года рождения.

Инцидент произошел ночью 17 декабря. Сотрудники ДПС пытались остановить автомобиль ВАЗ-21114 для проверки, который ехал в сторону села Мескер-Юрт. Злоумышленники в сторону страж порядка из окна автомобиля бросили бомбу и пытались скрыться. Началась погоня, во время которой произошла перестрелка. Ответным огнем нарушители были ликвидированы.