Криминал 04 июля 2023, 19:24 МВД по Чечне проведет проверку после нападения на Милашину и Немова МВД по Чеченской Республике проведет проверку по факту избиения Милашиной и Немова РИА «Новости»

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МВД по Чеченской Республике начало проверку по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к этому нападению», — отметили в министерстве.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее поручил компетентным службам разобраться в ситуации с избиением журналистки Елены Милашиной около аэропорта Грозного. По его словам, правоохранители уже приступили к оперативной работе.

Неизвестные совершили нападение на Милашину и адвоката Немова во вторник, 4 июля. По предварительной информации, преступники избили их и повредили технику.

После этого Милашину и Немова перевезли из Грозного в Беслан. После госпитализации женщина несколько раз теряла сознание. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку обстоятельств избиения.