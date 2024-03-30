Криминал 30 марта 2024, 23:56 МВД переобъявило в розыск активистку Мисик, оправдавшую убийство Татарского РИА «Новости»

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МВД заново объявило в розыск активистку Ольгу Мисик, которую обвиняли в оправдании терроризма за пост об убийстве военкора Владлена Татарского. Информация об этом появилась в базе розыска ведомства.

В базе содержатся две карточки на Ольгу Мисик. В одной из них указано, что подозреваемая переобъявлена в розыск. В карточках написано, что активиста разыскивается по статье Уголовного кодекса, но не уточняется, по какой именно.

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В октябре прошлого года следователи возбудили уголовное дело о призывах к терроризму против Ольги Мисик. Полиция провела обыск в доме отца активистки. Поводом для преследования стал пост Мисик в соцсети X, в котором она оправдывала убийство Дарьей Треповой военкора Владлена Татарского в Петербурге. В марте Мещанский суд Москвы заочно арестовал активистку.