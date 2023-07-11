Криминал 11 июля 2023, 16:02 МВД опубликовало видео задержания подозреваемых в снятии скальпа с панка в Электростали МВД показало видео с подозреваемыми в снятии скальпа с молодого человека в Электростали

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Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в снятии скальпа с молодого человека в Электростали. Кадры работы оперативников опубликовали в Telegram-канале «МВД Медиа».

На кадрах — работа силовиков. Они вошли в квартиру, где скрывался один из предполагаемых преступников. Правоохранители сняли его на видео, однако он опустил взгляд и не смотрел в камеру.

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что подозреваемых в совершении резонансного преступления задержали подмосковные полицейские. По ее словам, первого удалось задержать в Электростали, второго — в Обнинске, где он пытался скрыться. Правоохранители продолжают расследование уголовных дел, возбужденных по статьям 112 и 213 Уголовного кодекса.

По информации Telegram-канала Shot, одним из задержанных оказался уроженец Таджикистана.

Днем 9 июля в Электростали с 19-летнего молодого человека сняли скальп. Двум мужчинам не понравился цвет волос панка и его татуировки. После совершения преступления злоумышленники сбежали, а пострадавшего доставили в больницу.