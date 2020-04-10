МВД опровергло рост числа квартирных краж в Москве на 500%

МВД России опровергло сообщение о росте квартирных краж в Москве в период самоизоляции более чем в пять раз. В пресс-службе ведомства заявили «360», что «информация, размещенная в некоторых СМИ, не соответствует действительности».

«За указанный период подобной динамики в столице не зафиксировано», — добавили в министерстве.

Ранее Life.ru привел статистику по преступлениям в столице незадолго до введения карантина и во время него. Издание сравнивало периоды с 20 по 22 марта (пятница — воскресенье, до введения первых ограничений) и с 5 по 7 апреля (воскресенье — вторник, карантин в эти дни действовал для большинства москвичей).

Сравнивая эти промежутки времени, издание пришло к выводу, что в апреле число обращений из-за квартирных краж выросло на 517%.

Эксперт-криминалист объяснил эту статистику тем, что многие москвичи во время первой нерабочей недели уехали на дачи.

При этом, во время карантина снизилось число уличных ограблений, изнасилований, краж в организациях, и обращений по розыску несовершеннолетних, сообщал портал.