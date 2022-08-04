МВД объявило в розыск новосибирского депутата Хельгу Пирогову

Министерство внутренних дел России объявило в розыск депутата городского совета Новосибирска Хельгу Пирогову. Об этом свидетельствуют данные из базы розыска ведомства.

Пирогову подозревают в распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных на Украине, следователи завели уголовное дело.

«Пирогова Хельга Вадимовна, 17 октября 1988 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ. Место рождения — город Новосибирск», — говорится в базе ведомства.

Адвокат Пироговой сообщил ТАСС, что изначально правоохранители составили на нее административный протокол за публичные высказывания о погибших военных ВС РФ. Позднее новосибирское Следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье «Распространение заведомо ложной информации о ВС РФ».

Следователи полагают, что разыскиваемая в социальной сети опубликовала информацию, содержащую заведомо ложные данные о действиях ВС РФ. Пирогову вызвали на допрос 25 июля, однако она уехала в Грузию.

Пирогова занимала должность депутата городского совета Новосибирска, входила в комиссии по образованию, социальной политике и местному самоуправлению, написал RT.