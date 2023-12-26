Важное 26 декабря 2023, 17:19 МВД объявило командующего ВВС Украины Олещука в розыск по уголовной статье РИА «Новости»

Читать 360tv в

Министерство внутренних дел России объявило в розыск командующего ВВС Украины Николая Олещука, который обвиняется в терроризме. Об этом сообщило РИА «Новости».

Военачальника разыскивают по статье Уголовного кодекса, указали в МВД.

Реклама

«Олещук Николай Николаевич. 25.05.1972 [года рождения]. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — отметили в базе ведомства.

Следственный комитет России в октябре заочно предъявил командующему ВВС Украины обвинение в терроризме. Следователи собрали доказательства того, что Олещук мог организовывать террористические атаки на гражданскую инфраструктуру РФ.

Ранее следователи заочно арестовали начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Он обвиняется в совершении 104 преступлений. Суд постановил взять Буданова под стражу на два месяца.

В апреле начальника ГУР заочно арестовал Лефортовский суд Москвы. Буданова обвинили в незаконном обороте оружия, теракте и других преступлениях. По версии ФСБ, он также мог быть одним из организаторов подрыва Крымского моста.