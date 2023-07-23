Криминал 23 июля 2023, 10:31 МВД назвало сумму ущерба от преступлений в России за первую половину 2023 года МВД: ущерб от преступлений в России за первое полугодие составил 284,3 млрд рублей РИА «Новости»

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Ущерб от преступлений в России за полгода сократился почти вдвое, составив 284,3 миллиарда рублей, сообщили в МВД. Материалы статистики опубликовали на сайте ведомства.

По данным министерства, показатель ущерба за первые шесть месяцев этого года на 42,5% ниже аналогичного показателя 2022 года.

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«Существенная часть ущерба (81,6%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа», — уточнили в ведомстве.

В общей сложности за полгода в России зарегистрировали 983,7 тысячи преступлений.

Также в МВД обратили внимание на значимые результаты в раскрытии преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких.

«К примеру, раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составила 99%», — подчеркнули в МВД.

По информации министерства, на сегодняшний день в России раскрывают свыше 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев. Повысилась также раскрываемость грабежей и краж.