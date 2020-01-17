МВД назвало сумму похищенных сектой «бога Кузи» средств

Последователи секты «бога Кузи» похитили более 15 миллионов у доверчивых людей. Семерых сектантов, в том числе жену Андрея Попова, задержали накануне.

Против задержанных возбудили уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере и создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

«В ноябре 2017 года было завершено предварительное расследование. <…> В июле 2018-го лидер, а также три его соучастницы судом были признаны виновными в совершении указанных преступлений», — уточнила официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк.

Дела в отношении семи участников секты выделили в отдельное производство, а их самих объявили в федеральный розыск.

«В настоящее время подозреваемые задержаны. По имеющейся информации, они занимались противоправной деятельностью с 2007 по 2015 год. В общей сложности было похищено свыше 15 миллионов рублей у 15 потерпевших», — сказала Волк.

Четырех фигурантов оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Еще трое задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Последователи «бога Кузи» собирали пожертвования для помощи православным юго-востока Украины, работая на выставках. Собранные средства поступали основателю и предводителю секты Андрею Попову. Деньги использовались на нужды сообщества.

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Следователи считают, что подозреваемые регулярно издевались над рядовыми членами секты как в психологическом, так и в физическом плане. В ходу были публичные исповеди, избиение резиновыми тапками по лицу или ремнем.

«Люди в основном уходили из-за страха избиения. Били очень сильно. <…> Били всех — и палками, и тапками по лицу, и плетью. <…> Это не экзорцизм. Им просто нужна была власть над простыми людьми», — рассказала бывшая последовательница «бога Кузи».

По словам женщины, она потеряла деньги, здоровье, хорошую работу и очень многих друзей.